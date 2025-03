Steeds meer jongeren kiezen voor het christendom, zoals Jules (23)

Steeds meer jonge Brabanders sluiten zich aan bij de katholieke kerk. In het bisdom Den Bosch ging het vorig jaar om achttien jongeren, een opvallende stijging na jaren waarin er nauwelijks nieuwe toetreders waren. Jules Basemans (23) uit Den Bosch is een van hen. Hij groeide op zonder geloof, maar vond via social media het katholicisme. “Het voelde alsof alles op zijn plek viel.”

Op zondagochtend neemt Jules Basemans plaats in een van de kerkbanken in de Sint-Jan. Hij is in december vorig jaar gedoopt en sindsdien is de mis een belangrijk moment in zijn week geworden. “De kerk is een belangrijke plek in het geloof. En vooral de mis, de viering van Jezus, geeft me rust en vrede.“

Jules groeide op zonder geloof. Zijn ouders hadden wel enkele Mariabeeldjes in huis staan, maar hij had de bijbel nog nooit gelezen en hoefde ook niet naar de kerk. “Ik kwam thuis nooit iets tekort, maar ik had altijd het gevoel dat er iets miste, al wist ik niet wat dat was”, vertelt hij.

Dat gevoel van een onverklaarbare leegte versterkte tijdens zijn studie. “In die tijd probeerde ik mezelf altijd te verbeteren, maar ik kreeg het nooit voor elkaar.” Tot hij op social media filmpjes over het christendom zag en bijbelteksten las. “Ik was er niet bewust naar op zoek, maar het kwam op mijn pad. Het waren vooral wijsheden uit de bijbel. Die teksten zetten me aan het denken en hielpen mij met dingen omgaan in mijn eigen leven”, legt de 23-jarige Bosschenaar uit.