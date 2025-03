Nog één keertje dan, de laatste carnavalsoptocht trekt door Someren-Eind

Voor wie er geen genoeg van kan krijgen, trok er zondagmiddag in Someren-Eind nog één keer een carnavalsoptocht door de straten. Duizenden mensen kwamen kijken naar Karvanstal, de laatste optocht van het jaar.

Confetti vliegt door de lucht en uit de boxen schalt carnavalsmuziek. Door Karvanstal lijkt het echt weer even carnaval in Someren-Eind. Een man zit langs de route met een grote glimlach op zijn gezicht te kijken. "Ja, het is net of we nog even carnaval vieren. Dat hebben we ook wel goed gedaan hoor. Dat begon bij 3 Uurkes Vurraf en ging vijf dagen door," vertelt hij lachend. "Dit is echt nog even nagenieten."

De wagens die meerijden komen van wagenbouwers uit Brabant en Limburg. Er staan dus ook veel zuiderburen in het publiek. Zoals Henk Bekkers uit Zwartbroek. "Dat ligt bij Weert," legt hij uit. Henk maakt foto na foto. "Ik vind het echt heel mooi al deze grote wagens. Maar de Limburgse wagens hebben wel meer humor vind ik." Henk is een echte carnavalsliefhebber. "Ik vier het al zestig jaar, vijf dagen lang. Maar vandaag draait het voor mij vooral om de optocht. We drinken dadelijk nog een biertje, maar dan gaan we weer naar huis."