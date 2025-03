Minderjarig meisje rijdt lantaarn omver en belandt in kanaal na joyriden

Een minderjarig meisje is zondagmiddag in het Wilhelminakanaal terechtgekomen. Dat gebeurde nadat ze een verkeersongeluk kreeg op de Herasstraat in Tilburg. Eerder reed ze met een auto al een lantaarnpaal uit de grond op de kruising van de Brakman en de Rodenburg. Het meisje is niet gewond geraakt, maar ze is wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk is rond half vier gebeurd en het meisje zou daarvoor ruzie hebben gehad. Ook is er volgens de wijkagent sprake van joyriden. Dat houdt in dat je met het voertuig van een ander rijdt zonder toestemming en in veel gevallen ook zonder rijbewijs. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar het meisje wel. De politie vond de zwaar beschadigde auto even later terug achter een hek bij de Herasstraat. Het is niet bekend hoe de auto daar terecht is gekomen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.