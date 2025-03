Steekpartij in steegje, minderjarige jongen raakt gewond

Een minderjarige jongen is in zijn been gestoken in een steegje bij het Mgr. Nolensplein en de Colijnstraat in Breda. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie was snel ter plaatse, maar heeft niemand aan kunnen houden.

De politie kreeg rond vijf uur een melding van de steekpartij. Buurtbewoners laten weten dat ze meerdere meldingen hadden gemaakt van jongeren die met messen liepen te zwaaien in de omgeving. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.