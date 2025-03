Goud! Dick Jaspers is wereldkampioen biljarten

Het Nederlandse team biljarten met Dick Jaspers uit Sint Willebrord heeft zondagmiddag het wereldkampioenschap biljarten gewonnen. Jaspers greep samen met teamgenoot Jean Paul de Bruijn naar het goud in de finale met titelverdediger Vietnam.

Voor de 59-jarige Brabander Jaspers is het zijn vierde wereldtitel met een Nederlands team. Het kampioenschap werd gehouden in het Duitse Viersen. In de halve finale versloeg het Nederlandse team Turkije, Vietnam kwam in de finale door een overwinning op België.

Regerend wereldkampioen verslagen

De twee biljarters zorgden voor sensatie door in de finale van het wereldkampioenschap Vietnam, de regerend kampioen, te bedwingen. Jaspers won in zijn wedstrijd tegen Quyet Chien Tran met 40-38 in 21 beurten, de Zeeuw Jean Paul de Bruijn versloeg Phuong Vinh Bao, de wereldkampioen van 2023, met 40-34 in 28 beurten.

De Koninklijke Nederlandse Biljartbond schrijft: “De vreugde na afloop was intens: de twee spelers omhelsden elkaar langdurig in de arena en werden even later uitbundig gelukgewenst door vrienden en supporters. Het toernooi kreeg in de prachtige Duitse biljartzaal een prachtig einde.”

“Jean Paul de Bruijn finishte zijn partij tegen Bao als eerste, daarna ging Dick Jaspers door de finish. De Vietnamese tegenstanders hadden allebei nog een nabeurt om gelijk te maken, maar konden het succes niet meer verstoren. Nederland was wereldkampioen, een fantastische prestatie van de spelers van wie Jaspers absolute wereldtop is en De Bruijn in zijn beste dagen alle wereldtoppers kan verslaan”, aldus de biljartbond. De winnaars wonnen een geldprijs van 8.000 euro.