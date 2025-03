Willy van de Kerkhof gelooft nog in kansen PSV: 'Kan mooi slot worden'

Voor het eerst in lange tijd is PSV twee punten ingelopen op koploper Ajax. Daardoor ziet clubcoryfee Willy van de Kerkhof niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk de lente weer aanbreken in Eindhoven. "De vrolijkheid is weer terug", zo zag hij afgelopen dagen rond de wedstrijden tegen Arsenal en RKC Waalwijk.

Echt goede graadmeters waren de twee wedstrijden overigens niet, zo geeft Van de Kerkhof toe in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant, voor een keertje zonder René die op vakantie is. "Arsenal speelde met een B-elftal en RKC was te zwak. Maar het leek weer een beetje op het PSV van voor de winterstop. Met goed combinatiespel en met wat mijn broer altijd intensiteit noemt. Het was leuk en goed om te zien."

"Dat plezier is het allerbelangrijkste", zegt Willy. "Je ziet dat ze elkaar ook weer knuffelen als er gescoord wordt en dat er niet, zoals daarvoor, gewoon wordt teruggelopen naar de eigen helft. Als iedereen zijn eigen BV'tje is, kun je niet presteren."

Volgens de clubcoryfee hoorde Ismael Saibari tegen RKC tot de uitblinkers. Dat hij überhaupt mee mocht doen, was al opmerkelijk omdat trainer Peter Bosz hem tegen Arsenal nog passeerde, nadat hij herhaaldelijk te laat was gekomen. "Absoluut not done op dit niveau", vindt Willy. "Je laat je ploeg in de steek en ook je club. Eigenlijk had Bosz hem bij de eerste keer al moeten straffen. Dan weet zo'n speler verdomd goed dat hij het geen tweede keer moet doen."

Willy weet precies te vertellen hoe vaak hij zelf In zijn achttien jaren als prof te laat op trainingen of wedstrijdbesprekingen is gekomen. "Nul komma nul nul nul nul nul keer. Nooit! Ik heb dat van anderen eigenlijk ook nooit meegemaakt, René kwam ook altijd op tijd. En bij het Nederlands Elftal gebeurde het eigenlijk ook niet. Nu hadden we meestal ook wel trainers bij wie je dat ook wel uit je hoofd liet."