Degradatiestress bij RKC, Willem II en NAC: er wacht een spannend slot

PSV is de komende acht wedstrijden met Ajax verwikkeld in een strijd om de landstitel, maar onderin is het ook erg spannend. Bij RKC Waalwijk is de degradatiestress het heftigst, maar ook bij Willem II is er angst of ze volgend seizoen nog wel in de Eredivisie voetballen. NAC staat twaalfde, maar ook in Breda is handhaving geen zekerheid. Het belooft op alle fronten een spannend slot van de competitie te worden.

In de winterstop leek het al bijna een zekerheidje: RKC Waalwijk zou gaan degraderen. In de eerste zeventien wedstrijden werden er slechts zeven punten gepakt. Daarmee stond de club uit Waalwijk laatste, in de wetenschap dat de onderste twee ploegen rechtstreeks degraderen.

Na de winterstop kwam het team van trainer Henk Fraser op stoom. Er werd nog met 2-1 verloren van Ajax, maar in de daaropvolgende vier duels pakten de Waalwijkers tien punten. De ploegen erboven kwamen weer in zicht, maar de laatste drie wedstrijden verloor RKC weer. Het gat met nummer zestien Willem II is zeven punten, waarbij RKC Waalwijk een duel minder heeft gespeeld.

"Het is een pittige achterstand. Maar we zijn al maanden een team dat niet opgeeft. Dat zorgt voor vertrouwen. Deze uitdaging ga ik niet uit de weg, maar we zijn afhankelijk van de andere ploegen", zei Fraser zaterdag na het verlies tegen PSV.

Het is een geweldig affiche: NAC tegen Willem II op 18 mei 2025, de laatste speeldag van de Eredivisie. De derby kan zomaar eens extra beladen worden, vanwege de stand op de ranglijst. Op de huidige zestiende plek staat Willem II. Staan ze daar aan het einde van dit seizoen nog, dan moeten ze in de play-offs gaan knokken voor handhaving.

In de winterstop stond Willem II keurig op plek negen, maar in 2025 verloren de Tilburgers zeven competitiewedstrijden en speelden ze met 1-1 gelijk tegen Feyenoord en PSV. Dit jaar wisten ze de nul nog niet te houden en scoren deden de Tilburgers pas zeven keer. Nog acht wedstrijden heeft trainer Peter Maes om richting een veilige plek op de ranglijst te gaan. Op papier is dat zeker mogelijk, want zes komende tegenstanders staan nu in het linkerrijtje en zijn daarmee concurrenten.

Degradatiestress is er wat minder bij NAC, maar ook die ploeg is momenteel verre van in vorm. In de tweede competitiehelft pakten de mannen van trainer Carl Hoefkens zeven punten in negen duels. Dieptepunt was de 5-0 nederlaag tegen RKC Waalwijk.

Het gat met de aartsrivaal uit Tilburg is vijf punten, maar het programma is met onder andere uitduels tegen Ajax en AZ een stuk lastiger. Ook in Breda komen er dus spannende weken aan.