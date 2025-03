Carnavalsnummer zomaar offline gehaald: 'ABBA vond het misschien niet leuk'

Waarom het carnavalsnummer 'Dikke Pens' vrijdag plotseling van Spotify verdween, is nog steeds een raadsel voor cv De Kapotte Kachels. Maar kenners op het gebied van auteursrecht kunnen wel raden waar het door komt. Je mag niet zomaar een nummer maken op een al bestaande melodie van een andere artiest. Sommige artiesten weten dat niet, anderen nemen bewust het risico. "Misschien vond ABBA 'Dikke Pens' niet zo'n leuke variatie."

Carnavalsnummers zijn vaak gebaseerd op de melodie van een al bestaande hit. Dat is ook het geval bij Dikke Pens, dat de melodie deels gebruikt van het nummer Take a Chance on Me van ABBA. Maar eigenlijk mag dat niet, weet Ruud van den Berg, ook wel bekend als carnavalsartiest Huub Hangop. Hij is voormalig advocaat op het gebied van auteursrecht. "Volgens de auteurswet mag een componist een cover verbieden als diegene vindt dat de goede naam van de maker wordt aangetast of dat het nummer onnodig wordt verminkt", legt Van den Berg uit. Het kan dus zo zijn dat de originele componisten, in dit geval Björn Ulvaeus en Benny Andersson van ABBA, niet zo gecharmeerd waren van Dikke Pens. "Ik vind het een heel grappig nummer, maar het kan best dat zij het niet leuk vonden en dit bij Spotify hebben gemeld", denkt Van den Berg.

"Het is gewoon een te dikke hit."

De makers van Dikke Pens tasten maandag nog in het duister over de reden dat hun nummer van Spotify is verdwenen. Ze hebben niks te horen gekregen van het platform. "We zijn het nog aan het uitzoeken. Het is waarschijnlijk gewoon een te dikke hit", beredeneerde Job Roeland van de carnavalsband bij radioprogramma KEIgoeiemorgen!. Hij zegt het grappend, maar de kans is groot dat hij gelijk heeft.

Omdat het nummer plotseling erg populair is geworden, kan het zijn dat er een belletje is gaan rinkelen bij de originele componisten. "Als zij bijvoorbeeld een miljoen streams hebben gehaald, kan het zo zijn dat ABBA is ingeseind om het nummer eens te beoordelen", zegt Van den Berg. En laat Dikke Pens afgelopen donderdag nou net de miljoen streams zijn gepasseerd. Juist ja, precies een dag voordat het nummer op mysterieuze wijze van Spotify werd gehaald.

Volgens de voormalig advocaat weten veel mensen niet dat je eigenlijk toestemming moet hebben. "In Nederland gaat het verhaal rond dat het gewoon mag. Dat klopt niet. Je mag een nummer niet bewerken zonder toestemming van de originele auteur. Maar zolang diegene geen bezwaar maakt, is er natuurlijk niks aan de hand." Vaak wordt er ook geen bezwaar gemaakt, omdat artiesten volgens Van den Berg wel de humor inzien van zo'n carnavalsnummer. "Componisten krijgen er ook voor betaald. Dus als een carnavalsnummer populair wordt, is het een fijn extra zakcentje voor de rechthebbenden. Maar ABBA heeft dat geld natuurlijk helemaal niet nodig."

"Het is eigenlijk alsof je in iemand anders z'n auto wegrijdt."

Carnavalsartiesten nemen het risico soms ook bewust. Dat doet Van den Berg zelf ook weleens. Onder zijn carnavalsnaam Huub Hangop heeft hij een paar nummers uitgebracht waarin gebruik wordt gemaakt van een al bestaande melodie. "Het voordeel is dat zo'n bekende melodie sneller wordt opgepakt door het publiek. Als je geluk hebt, vinden de rechthebbenden het prima en maken ze geen bezwaar. Als je pech hebt, moet je nummer van platforms als Spotify worden gehaald. Maar dan moet je ook niet gaan zeuren, vind ik."