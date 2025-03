Mariëlle (51) loopt hele dag in Boodie om zich af te sluiten voor prikkels

Het liefst loopt Mariëlle (51) van der Aa de hele dag in haar zelf ontworpen Boodie: een vest met een enorme capuchon. Ze kan zich hierin afsluiten voor licht en geluid. Het is een uitkomst voor iemand die sinds haar hersenbloeding niet goed meer tegen prikkels kan. Ook mensen met autisme, burn-out, met hooggevoeligheid en mensen met long covid hebben interesse”, zegt ze in haar woonkamer in Son en Breugel. Twee jaar werkte ze aan de Boodie die zondag werd gelanceerd.

Mariëlle stond tien jaar geleden midden in het leven, met een partner, een dochter van elf en een zoontje van zeven. “Mijn bijnaam was Snelle Jelle, dus zo kennen veel mensen mij. Die bijnaam heb ik gekregen in het studentenhuis en ook van mijn vriendinnen omdat ik altijd vol ideeën zit. Ik ben creatief. Carnaval was vijf dagen de kroeg in. Ik ging naar festivals en het theater. Ik heb een passie voor het toneel. Ik was veel op pad.”

Haar leven kreeg op haar 41e een drastische wending. “Ik kreeg uit het niets een herseninfarct. Ik viel in één keer op de grond.” Haar leven is nu totaal anders. “Nu is het meer Slome Jelle omdat ik heel lastig loop. Sinds mijn herseninfarct leven wij net als in coronatijd. Je doet rustig aan en je gaat de deur minder uit. Na vier uur is mijn energie op. Carnaval bestond dit jaar uit één avond.”

De Boodie beschermt haar tegen overprikkeling. “Hier bij de muts zijn speciale rondjes ingenaaid om het geluid te dempen. En als ik muts opzet, demp je het licht. Stel, je bent in de zon aan het tuinieren, dan kun je het licht dempen door de kap." Wel wil ze waarschuwen voor overdreven verwachtingen. "Het is geen tovermiddel. Iedereen die overprikkeld wordt, voelt dat heel anders. Het dempt bij de oren, maar het sluit het niet af. Als het niet genoeg werkt, doe je oordopjes in."