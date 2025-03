Vrachtwagen botst op boom, beknelde chauffeur uit cabine geknipt

Een vrachtwagenchauffeur is maandagochtend met zijn truck tegen een boom gereden op de Zomerdijk in Waalwijk. Dat ging zo hard dat de cabine om de boomstam heen krulde. De chauffeur raakte bekneld en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half twaalf. De vrachtwagen raakte door onbekende reden van de weg en botste tegen een boom in de berm. Onder meer twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk toe.

De chauffeur moest door de brandweer uit de cabine geknipt worden. Hij is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de vrachtwagen getakeld en de pakketten met elektronica, die in de truck werden vervoerd, opgeruimd. De weg was enige tijd afgesloten.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.