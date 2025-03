Elektriciteitskasten massaal beklad, Enexis is op zoek naar de daders

Elektriciteitskasten in de omgeving Tilburg zijn massaal beklad. Op de kasten is met graffiti de Nederlandse vlag en de tekst 'LA24' gespoten.

De kasten, waar technische installaties in zitten, zijn onder meer in Helvoirt, Haaren, Udenhout, Loon op Zand en Vlijmen beklad. Ook langs de A58 bij Tilburg hebben elektriciteitskasten een metamorfose gekregen, zegt netbeheerder Enexis.

Toch wordt het kliederwerk niet meteen verwijderd. "Dat gebeurt alleen als er aantoonbaar aanstootgevende teksten of symbolen zoals hakenkruizen te zien zijn. In dit geval weten we niet zo goed of dat het geval is. Het zou wel fijn zijn als de daders worden opgespoord."

Voetbalsupporters

Volgens goed ingevoerde bronnen zou er mogelijk een verband zijn met Willem II-supporters. Zij zouden achter de bekladdingen zitten.