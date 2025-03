Man stapt met coke op achter het stuur en verzet zich tegen aanhouding

Een man die met cocaïne en alcohol op achter het stuur kroop in Rijsbergen heeft zich zaterdagavond flink verzet tegen zijn aanhouding. De man bespuugde agenten en ramde eenmaal in de politieauto zijn hoofd tegen de autoruit. De politie heeft pepperspray moeten gebruiken en heeft de man aangehouden.

Het viel agenten van de verkeerspolitie West-Brabant zaterdagavond op dat een bestuurder van een auto met Belgisch kenteken slingerend reed en dertig kilometer te hard reed op een weg waar tachtig kilometer per uur was toegestaan.

De auto viel ook op omdat de banden aan de rechterzijde slap waren. Agenten hielden de auto staande aan de Stokbeemd in Rijsbergen, waar de bestuurder plotseling een erf opreed waar hij niet thuishoorde.

De bosjes in

Toen de man uitstapte, was hij vergeten dat de auto in 'drivemodus' stond. De auto reed daardoor rakelings langs een geparkeerde auto de bosjes in.