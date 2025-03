Ongeluk op de A2 zorgt voor lange file tijdens avondspits

De A2 bij Den Bosch is weer vrij, nadat er maandagmiddag ter hoogte van de afslag Sint-Michielsgestel vier rijstroken werden afgesloten na een ongeluk. Dat gebeurde rond vier uur. De weg van Eindhoven naar Den Bosch was lange tijd dicht. De file op de A2 richting het noorden liep rond zes uur op tot tien kilometer.

Ook op de andere wegen rond Den Bosch was het door de afsluiting extra druk. Op de N65 was de vertraging op het hoogtepunt een uur. Ook op de A50 van Eindhoven richting Oss was het extra druk door omrijders.

Het bergen van de auto's die betrokken waren bij het ongeluk op de A2 begon rond half vijf. Rijkswaterstaat was daar tot zes uur mee bezig. Automobilisten richting Utrecht werden omgeleid via de A58 en A27.

Vertraging A67

Op de A67 bij Liessel waren er ook rijstroken afgesloten, omdat er rommel op de rechterrijstrook lag na een botsing tussen twee vrachtwagens. De rijstroken werden rond kwart over zes vrijgegeven. De afrit Liessel blijft tot zeven uur dicht door bergingswerkzaamheden.

Een van de vrachtwagens moet geborgen worden. De vrachtwagens botsten in de file op elkaar. Deze file was ontstaan door een ongeluk dat enkele kilometers verderop gebeurde. Verkeer richting Venlo kon omrijden via Maastricht/Sint Joost via de A2, N276 en A73.