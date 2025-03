Man gewond door steekpartij, verdachte (29) opgepakt na vluchtpoging

Een man is maandagmiddag rond kwart over vier gewond geraakt door een steekpartij aan de Koenraadlaan in Eindhoven. De verdachte is na het steekincident op de vlucht geslagen. Uren later wist de politie de 29-jarige man uit Budel-Schoot aan te houden.

Agenten reden na de steekpartij met verschillende auto's door de straten in de wijk om de verdachte op te speuren. Zij droegen extra zware kogelwerende vesten en kamden de hele wijk uit. Er werd ook een hondenwagen ingezet, maar de politie kreeg de verdachte niet te pakken bij de zoekactie.

Rond half acht 's avonds meldde de politie dat er een 29-jarige verdachte was opgepakt. Het slachtoffer raakte lichtgewond door de steekpartij en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Er kwamen meerdere ambulances op de steekpartij af. Een traumahelikopter die was opgeroepen, hoefde uiteindelijk niet te landen. De politie doet onderzoek naar wat er aan de steekpartij voorafging.

De man raakte lichtgewond bij de steekpartij aan de Koenraadlaan in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht ter controle (foto: Persbureau Heitink).

Agenten kampten de hele wijk uit om de verdachte op te speuren (foto: Persbureau Heitink).