Willem-Alexander en Máxima openen Koningsspelen in Roosendaal

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen 17 april de Koningsspelen op basisschool KPO De Vlindertuin in Roosendaal. Om de speciale sportdag voor Koningsdag te openen, gaat het koninklijk paar ontbijten met de leerlingen van de basisschool.

Extra draai

Scholen en kinderen worden bij de dertiende editie van de Koningsspelen uitgedaagd om een extra draai te geven aan de dag. Of het nu gaat om een kleine aanpassing of een grote verandering, serieus of een beetje gek, alles wat kinderen nóg meer in beweging brengt is welkom.

De Koningsspelen beginnen traditiegetrouw met het gezamenlijk Koningsontbijt. Vervolgens opent het koninklijk paar de spelen en bezoekt het de sportactiviteiten.

Eerder in Brabant

Op basisschool de Vijfmaster in Veghel werden in 2017 de Koningsspelen geopend door het koninklijk paar. In dat jaar vierde de familie vaker feest in Brabant. Koningsdag werd toen namelijk ook gevierd in Tilburg.

De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013. Het jaar van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Kinderen ontbijten, zingen, dansen en sporten tijdens de Koningsspelen.