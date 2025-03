Frits Spits treurt om overlijden van 'ontzettend aardige' Rob de Nijs

Radiomaker Frits Spits (77) noemt het overlijden van zanger Rob de Nijs 'een groot verlies voor de Nederlandse muziekcultuur'. De Eindhovense radiomaker kende De Nijs, die zondag op 82-jarige leeftijd overleed, al heel lang. "Hij wist extra glans te geven."

"Ik ben er heel verdrietig van. Het was een ontzettend aardige en voor mij ook altijd buitengewoon vriendelijke man, ook een persoonlijk groot verlies", zegt Spits tegen de NOS.

Het duurde niet lang voordat hij, met dank aan de samenwerking met Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot, een succesvolle comeback maakte. Zijn grote hits uit de jaren 70, waaronder Jan Klaassen de trompetter, Dag zuster Ursula en Malle Babbe, bevestigden zijn status als een van de grootheden van de Nederlandse muziek.

"Negentig procent van de liedjes die hij zong waren in het Nederlands en hij was in staat om teksten van Lennaert Nijgh, Belinda Meuldijk en Jan Rot glans extra te geven", zegt radiomaker Spits.

"Hij stond volkomen in dienst van het lied dat hij zong. Hij maakte het lied van zichzelf. Als hij een liedje zong werd het de definitieve versie, zo leek het."

Bergen op Zoom

Hoewel De Nijs vooral bekend was als Amsterdammer, speelde Bergen op Zoom een bijzondere rol het leven en de carrière van Rob de Nijs. In de late jaren 60, op een moment dat zijn muzikale carrière even stagneerde, vond Rob de Nijs een nieuw thuis en werkplek in de stad.

Zijn verblijf in Bergen op Zoom markeerde ook een belangrijk keerpunt in zijn persoonlijke leven. In 1968 trouwde Rob de Nijs met Elly Hesseling, de dochter van de clubeigenaar Jan Hesseling.

Zijn huwelijk en de tijd die hij doorbracht in Brabant gaven hem stabiliteit en inspiratie, zei hij later in interviews, waarbij de roep van de muziek onverminderd sterk bleek.