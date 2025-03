Grote problemen op A2, A16 en A73 door ongeluk en vrachtwagenbrand

Het is afzien voor het verkeer op de Brabantse snelwegen dinsdagochtend. Zowel op de A73, de A2 als de A16 staan ellenlange files.

Op de A73 ging het als eerste mis. Daar brandde een vrachtwagen uit voor de Maasbrug bij Malden in Gelderland. Daarop werd de weg in beide richtingen afgesloten.

De vrachtwagen was geladen met papierrollen. Er is een kraan ter plaatse waarmee de papierrollen in een container met water ondergedompeld worden. Dat doet de brandweer om te voorkomen dat de brand later weer oplaait.