Grote problemen op snelwegen na ongeluk en brandende voertuigen

Het was dinsdagochtend urenlang afzien voor het verkeer op de Brabantse snelwegen. Zowel op de A73 als de A2 stonden ellenlange files. Rond half twaalf had alleen het verkeer op de A16 en de A27 nog last van vertraging vanuit Brabant.

Op de A16 van Breda richting Rotterdam waren rond die tijd bij de Drechttunnel nog twee rijstroken dicht vanwege wegwerkzaamheden. Rond halftwaalf stond er nog altijd zeventien kilometer file. Weggebruikers werden gewaarschuwd voor ruim veertig minuten vertraging. Ook op de A27 richting het noorden reed het verkeer sinds elf uur traag. Bij Oosterhout was de rechterrijstrook dicht richting Werkendam na een ongeval. Brandende vrachtwagen met papierrollen

Op de A73 ging het dinsdagochtend als eerste mis. Daar brandde rond zeven uur een vrachtwagen uit voor de Maasbrug bij Malden in Gelderland. Daarop werd de weg in beide richtingen afgesloten. Rond kwart over elf was de weg richting Maasbracht weer vrij. De weg richting Nijmegen is nog wel dicht. De vrachtwagen was geladen met papierrollen. Er was een kraan ter plaatse waarmee de papierrollen in een container met water ondergedompeld werden. Dat deed de brandweer om te voorkomen dat de brand later weer oplaaide.

Foto: Saskia Kusters/persbureau Heitink.

Ook afzien op andere snelwegen

Een autobrand op de A67 zorgde vanochtend rond kwart over tien ook voor veel vertraging bij Eersel. Door de brand was de snelweg in die richting dicht. Om half elf was de weg weer helemaal open.

Foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

En ook op de A2 van Maastricht richting Eindhoven waren er dinsdagochtend veel problemen. De snelweg was tot acht uur afgesloten bij knooppunt Batadorp na een ongeluk waarbij drie auto's betrokken waren. Rond tien uur waren de problemen voorbij.