40 jaar geleden begon dit stel een kapsalon, nu zijn ze een kappersfamilie

Als twintigers namen Greet (64) en Gerben (65) van Helden in 1985 een kapsalon over in Den Bosch, zonder te weten wat hen te wachten stond. Nu, veertig jaar later, is hun zaak een echt familiebedrijf geworden. Er is veel veranderd in de kapperswereld, maar één ding is altijd hetzelfde: de passie voor het vak.

De liefde voor het kappersvak gaf ze al snel door aan haar man Gerben. Na zijn opleiding gingen ze samen aan de slag bij kapperszaak Gigi Capelli Coiffures in de Bossche wijk De Rompert. Ze waren begin twintig toen de vorige eigenaren plotseling besloten te stoppen. “We kregen de kans om de zaak over te nemen. In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat je een baan had, dus we dachten: we wagen het erop.”

Wat begon als een sprong in het diepe, groeide uit tot een familiebedrijf in De Rompert. “Mijn dochter was als kind altijd al bezig met de haren van haar poppen en zei dat ze later in het kappersvak wilde werken”, vertelt moeder Greet terwijl dochter Gigi aan het werk is in de zaak.

Hun zoon Gideon wilde juist allesbehalve kapper worden. “Maar toen hij extra geld wilde verdienen, kwam hij in de zaak helpen met koffiezetten, handdoeken vouwen en vegen. Na drie dagen zei hij ineens: ‘Dat kappersvak lijkt me wel wat, maar dan de herenkapsels'. In eerste instantie geloofde ik het niet, maar hij bleef erbij.”

“Ik heb me in die tijd wel zorgen gemaakt, want ik denk dat het heel pittig zal worden als een van ons zou wegvallen. We kunnen niet zonder elkaar.” Maar zelfs in moeilijke tijden heeft het stel nooit gedacht aan stoppen.

Dat hun liefde voor het kappersvak sterk is, bleek twee jaar geleden nog maar eens. Gerben werd ernstig ziek, maar zelfs dat hield hem niet lang weg uit de zaak. “Drie weken na een operatie en bestralingen stond hij alweer in de zaak", vertelt Greet terwijl ze toekijkt hoe haar man een klant knipt.

Op 1 april bestaat hun zaak in winkelcentrum De Rompert precies veertig jaar. Er is in die tijd heel veel veranderd in het kappersvak: de mode van permanentjes naar haarkleuringen bijvoorbeeld. Maar ook de werkdruk is hoger en klanten hebben meer eisen. “Vroeger vroegen ze: 'Wat vind jij? Wat is jouw advies?' Maar nu komen ze binnen met hun telefoon, laten een foto zien en zeggen: ‘Ik wil dit, ik wil dat'. Maar daar wen je wel aan”, zegt Greet.

Eén ding is in al die jaren nooit veranderd: de band met hun klanten. “Er komen mensen die ik al dertig jaar knip. Ik heb hun kinderen geknipt en nu zelfs hun kleinkinderen. Dat is bijzonder”, vertelt Greet. “We hebben klanten die roepen: 'Ik ga bij jullie nooit weg'. Heel leuk om te horen, natuurlijk.”