Jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem valt net niet in het water

De jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem in Cuijk is ontzettend geliefd onder de deelnemers, maar dreigde dit jaar voor het eerst in jaren niet door te gaan. De vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap kreeg in eerste instantie geen vergunning van de gemeente om aan te meren aan de loswal in Cuijk. Maar na vragen van Omroep Brabant maakt de gemeente alsnog een uitzondering.

In het water vlak bij de loswal liggen de resten van een Romeinse brug. Volgens Land van Cuijk leidt het aanmeren van schepen tot schade aan deze archeologische vondst. Daarom worden er voorlopig geen nieuwe vergunningen afgegeven. "Dat viel de tweehonderd deelnemers van de jaarlijkse tocht rauw op hun dak", zegt Peter van de Laarschot, voorzitter van de Zonnebloem Cuijk.

De tocht is erg geliefd bij de mensen. "De deelnemers krijgen een leuke toer over de Waal of Maas. Die laatste rivier blijft het mooist, daar zie je drinkende koeien in het water staan en de reigers kun je bijna aanraken."

Ook is er livemuziek aan boord, verzorgd door accordeonisten. Niemand hoeft honger te lijden, want alle deelnemers krijgen koffie, cake en een driegangenmenu. "Voor velen is dit het enige uitje per jaar." Maar dat viel dus bijna in het water. Uitzonderingspositie

"Aan de loswal stappen de deelnemers op." Ergens anders opstappen is eigenlijk niet mogelijk. "80 procent komt uit Cuijk. En de meesten van hen zijn afhankelijk van vervoer door familie of vrienden, omdat ze in een scootmobiel of rolstoel zitten. Twee ambtenaren hebben nog geprobeerd ons een uitzonderingspositie te geven, maar tevergeefs." Maar na vragen van Omroep Brabant dinsdagochtend kreeg de Zonnebloem te horen dat de boot ineens toch mocht aanmeren. Omdat zij 'een maatschappelijk betrokken organisatie is', geeft de gemeente als reden om alsnog toestemming te geven.

"Dat betekent dat de vaartocht toch kan doorgaan", zegt Peter. "We moeten die wel verplaatsten naar het najaar. De tocht zou eigenlijk begin april plaatsvinden, maar dat valt op deze korte termijn niet meer te organiseren." "Maar het belangrijkste is dat het gewoon kan doorgaan. Iedereen is verheugd en de gemeente heeft excuses aangeboden voor hoe dit verlopen is. Ik ben blij dat we er op een nette manier zijn uitgekomen."