Bestelwagen in brand op de A67, snelweg even dicht

Een autobrand op de A67 zorgde dinsdagochtend voor veel vertraging bij Eersel. De snelweg was even dicht vanuit Hapert richting knooppunt Eindhoven, maar ging rond half elf weer open.

Veel files dinsdagochtend

Het is een ochtend vol trammelant op de snelwegen, want ook op de A73 en A16 staan rond half elf nog files. De A73 was in beide richtingen dicht door een brandende vrachtwagen. Op de A16 van Breda richting Rotterdam zijn files na wegwerkzaamheden.

De A2 richting Eindhoven was eerder dinsdgochtend dicht, maar ging rond acht uur weer open.