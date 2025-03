Brug over stadsrivier verbindt haven weer met singels: 'Historisch moment'

“Een mijlpaal”, noemt projectleider Paul Wijnen de plaatsing van de nieuwe Tolbrug in het centrum van Breda. De brug die dinsdagochtend vroeg naast café De Botanist is geplaatst, is het sluitstuk van een project dat de haven opnieuw moet gaan verbinden met de singels.

Op de kade staan nieuwsgierige Bredanaars in het vroege lentezonnetje te kijken hoe een 8 meter lange stalen brug van 13.000 kilo met een hijskraan wordt geplaatst over een bouwput. Daarmee is het eerste deel van het doortrekken van stadrivier de Nieuwe Mark afgerond.

Deze rivier liep ooit als singel langs de stadspoorten van de Baroniestad, maar werd in de jaren zestig deels gedempt. Nu moet de stadsrivier de in 2007 heropende haven opnieuw gaan verbinden met de singels van Breda, zodat bewoners en toeristen weer een volledig rondje om de binnenstad kunnen varen.

"We hebben straks een bevaarbare rivier, dwars door de stad. Supergaaf!"

“Het is voor de gemeente Breda en haar inwoners een prachtig iets”, vertelt projectleider Paul Wijnen. “We hebben straks een bevaarbare rivier, dwars door de stad. Dat is supergaaf, echt een beleving!”

Projectleider Paul Wijnen bij de Tolbrug over de Nieuwe Mark in Breda (foto: Niek de Bruijn).

“Een historisch moment”, vindt ook wethouder Eddie Förster van Stedelijke ontwikkeling. “Dit gaat een mega-kwaliteitsimpuls zijn voor dit gebied en voor Breda.” Van en naar de binnenstad komen fiets- en wandelpaden langs het water, waar appartementen en horecazaken met terrassen worden gebouwd. Verder wordt het Seelig-terrein, de voormalige kazerne aan de Fellenoordstraat, omgetoverd tot groot stadspark met horeca. Ook komt er meer groen in de binnenstad. Om nieuwe natuur te ontwikkelen in dit project, kreeg de gemeente Breda zelfs Europese subsidie. Straks groeien er bomen en planten uit de kademuren, die moeten bijdragen aan het verminderen van hittestress. De Nieuwe Mark zorgt er daarnaast voor dat er meer water opgevangen en afgevoerd kan worden. Bij nieuwbouwwijk ’t Zoet, op het voormalige terrein van de CSM-suikerfabriek, komt een retentiegebied voor overvloedig water. In deze opvangvijver kan straks net zoveel water worden opvangen als nu in de singels rond Breda stroomt. Het duurt overigens nog wel even voordat Bredanaars en bezoekers van de stad de brug kunnen gebruiken. Er moet nog wat metselwerk worden afgerond, leuningen moeten nog worden bevestigd en de tijdelijke brug moet verwijderd worden. In juni wordt de brug feestelijk geopend, zegt wethouder Förster: “Dan kan iedereen dit nieuwe stukje Breda gaan beleven.”