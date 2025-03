Dit is de bijzondere reden waarom deze voetbalwedstrijd is afgelast

Vuurwerk op de tribune, opstootjes of bekertjes op het veld. Een voetbalwedstrijd kan om allerlei redenen worden afgelast. Maar bij DAW Schaijk hadden ze een wel een hele bijzondere; de goal bleek vlak voor de aftrap te klein.

Voorzitter Henrie Lamers kan er achteraf wel om lachen. "We zouden zaterdag spelen tegen het eerste elftal van Almkerk. Voor de wedstrijd begint, controleert de scheidrechter altijd het veld en de netten van de goals. We hadden pech dat het een hele lange scheidsrechter was, bijna twee meter. Doordat hij zo groot was, zag hij dat een van de goals te klein was."

Na meting bleek dat de onderkant van de lat zo'n 2 meter 29 was, terwijl die 2 meter 44 moet zijn. Veel te laag dus. En dus besloot de scheidsrechter de wedstrijd vlak voor de aftrap af te gelasten. "Dat vonden we wel heel vervelend voor de tegenstander. Die was met spelers en supporters helemaal naar ons toegekomen. De teams wilden eigenlijk nog wel spelen, want je staat tenslotte allebei een helft in een te kleine goal. Maar de scheidrechter vond dat niet goed. Als het net voor het einde gelijk zou staan en er zou dan een beslissend doelpunt worden gemaakt, zou dat voor gedoe kunnen zorgen."

"Nu heeft de goal weer precies de juiste hoogte, kom maar nameten!"

Hoe het kan dat een van de goals veel te klein was, weet Lamers ook niet. "We spelen al jaren zonder problemen op dat veld. Aan het begin van het seizoen hebben we alle goals laten keuren en na de winterstop hebben we ze ook nog allemaal nagekeken. Toch bleken de palen van een van de goals dus verzakt. Misschien komt het door een flinke regenbui of doordat er kinderen aan de goal zijn gaan hangen." De gemeente heeft de palen maandag meteen weer een stukje hoger gemaakt. "De goal is uit de grond gehaald. De palen zaten muurvast in de kokers, dus dat was nog niet zo gemakkelijk. Maar uiteindelijk lukte het om ze los te maken, weer omhoog te krijgen en stevig vast te zetten. Nu heeft de goal weer precies de juiste hoogte, kom maar nameten!"

"Nu is het vervelend, maar over een tijdje is het een grappig verhaal."