De dag dat deze stad massaal uitliep voor het huwelijk van Rob de Nijs

Vele duizenden soms zenuwachtig giechelende en uitgelaten vrouwen hebben zich deze stralende, zonovergoten dinsdag 30 juli 1968 verzameld op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Ze zijn in afwachting van de komst van hun grote idool. De zanger die hun harten heeft gestolen sinds hij een aantal jaar daarvoor debuteerde met zijn grote hit 'Ritme van de regen'. Het is rond de twintig graden, maar in de mensenmassa loopt de temperatuur snel op naar beduidend hogere waarden.

Dan opeens verschijnt aan de zijkant van het plein een witte koets, voortgetrokken door twee paarden. Het enthousiasme op de Grote Markt groeit. Mensen verdringen elkaar om een glimp op te vangen van wie in het voertuig zitten. Is het hem echt? De koetsier met hoge hoed ziet al snel in dat er geen beginnen aan is. Nu doorrijden, leidt tot ongelukken. Hij stapt af en neemt beide paarden aan de hand.

De koets kan nauwelijks de Grote Markt op van Bergen op zoom door de massale belangstelling (foto: ANP).

Stapje voor stapje waadt hij door de mensenmassa en bereikt na enige tijd eindelijk het bordes voor het statige stadhuis. Hij draait de koetsdeur open en er verschijnt een man in een donkerblauw colbertkostuum, lichtblauw overhemd en das in diezelfde kleur. Ook duikt een donkerharige vrouw op, met een adembenemend kapsel, gekleed in lange witte japon zonder sleep. In haar handen houdt ze een geurig bloemstuk. Ze beklimmen samen de stenen trap en blijven even op het bordes. Een luid gejuich rolt over het overvolle plein.

Daar staan ze toch echt: de 25-jarige Rob de Nijs, breed lachend waardoor zijn kenmerkende spleet tussen zijn voortanden tevoorschijn wordt getoverd, samen met zijn 21-jarige geliefde Elly Hesseling. Om elkaar het ja-woord te geven in de stad waar zij is geboren en getogen.

Vrouwen drommen om Rob de Nijs met zijn nieuwbakken vrouw Elly Hesseling (foto: ANP).

Terwijl het aanstaande bruidspaar het stadhuis binnentreedt, volgen drommen mensen hen op de voet. Niemand wil dit moment missen, hier zijn ze tenslotte voor gekomen. De bruid en bruidegom nemen plaats achter een brede tafel in de Markiezenzaal. Achter hen is geen stoel onbezet, terwijl de rest van de ruimte uitpuilt van mensen die staand de huwelijksvoltrekking bijwonen. Het kabaal in de ruimte is enorm. Er valt weinig tot niets mee te krijgen van de woorden die worden uitgesproken door de ambtenaar die de ceremonie leidt, zo noteert De Limburger in een nogal zurig stuk waarin staat dat 'van enige statigheid in de trouwzaal weinig sprake was'.

Rob de Nijs en Elly Hesseling (foto: ANP)