Eindhoven Zoo is binnenkort een bijzondere diersoort rijker

Eindhoven Zoo krijgt er binnenkort twee nieuwe bewoners bij. De bijzondere diersoort gouden takin. De kamelen in de dierentuin moeten verhuizen om plaats te maken voor twee jonge gouden takins die in een nieuw, speciaal voor hen ontworpen verblijf komen. De dierentuin wordt de enige in Nederland waar deze bijzondere hoefdieren te zien zijn.

“Het is een eer en een uitdaging om deze bijzondere dieren in onze dierentuin te verwelkomen”, zegt Stephan Rijnen, hoofd dierenverzorging. “Takins zijn een waardevolle toevoeging aan onze collectie en een boeiende diersoort voor bezoekers en verzorgers. Zeker omdat ze nergens anders in Nederland te zien zijn. We kijken uit naar hun komst.”

Een nieuw Himalaya-verblijf

De dieren krijgen genoeg ruimte in hun nieuwe verblijf van 2100 vierkante meter. Het gebied wordt volledig verbouwd zodat het verblijf lijkt op hun natuurlijke habitat in de hoge bergen van de Himalaya. Ontwerper Rick Merx licht toe: "Takins zijn echte bergbewoners en uitstekende klimmers. Daarom werken we hun verblijf steil en rotsachtig af, met meer dan vierhonderd ton rotsen in veel verschillende formaten."

Naast het takinverblijf komt ook een nieuw verblijf voor de rode panda’s, die al langer in de dierentuin wonen. Hoewel deze dieren ook in het Himalayagebergte leven, zullen ze een eigen ruimte krijgen binnen het park.

De bouw van het verblijf begint na Pasen en zal naar verwachting half juni klaar zijn. Als alles volgens plan verloopt, kunnen bezoekers de gouden takins deze zomer in Nuenen komen bewonderen.