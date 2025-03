13-jarige Renata sinds zaterdag vermist, politie is op zoek naar haar

De politie is op zoek naar de 13-jarige Renata. Ze wordt sinds zaterdag vermist en is voor het laatst gezien in Etten-Leur. Waarschijnlijk heeft ze een teckeltje bij zich.

Het meisje is voor het laatst gezien aan de Grauwe Polder in Etten-Leur. Waarom ze vermist wordt, of wat er is gebeurd, is nog niet bekend. Renata is ongeveer 1,70 lang en heeft een slank postuur. Ze heeft donkere ogen en geblondeerd haar, met donkere uitgroei.