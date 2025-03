Auto schept scooter, man zwaargewond naar ziekenhuis gebracht

Een man op een scooter is dinsdag aan het begin van de avond ernstig gewond geraakt, nadat hij door een auto werd geschept op de kruising van de Boschdijk en de Marathonloop in Eindhoven. De scooterrijder is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Tilburg.

Voor de man die ernstig gewond raakte, werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Op de weg liggen de brokstukken van de botsing. De scooter van de man raakte zwaar beschadigd door het ongeluk. De Boschdijk is afgesloten richting de stad en blijft nog even dicht voor sporenonderzoek. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor een verhoor. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Boschdijk en Marathonloop (foto: Persbureau Heitink).

De weg blijft nog even afgesloten richting het centrum voor sporenonderzoek (foto: Persbureau Heitink).

De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor een verhoor (foto: Persbureau Heitink).