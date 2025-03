'Goed gevulde' kassa's van ijssalon en cafetaria geroofd door inbreker

De 'goed gevulde' kassa's van IJssalon ICY en cafetaria 't Smulhoekske in Werkendam zijn maandagnacht gestolen bij twee brutale inbraken. De inbreker vernielde de kassa's, de ramen en meerdere tafels bij de horecagelegenheden. Voor Kevin Rijken, de 26-jarige eigenaar van de ijssalon, voelt het alsof zijn harde werk voor niets is geweest, omdat zijn zaak pas een jaartje open is. "Het is mijn kindje en daar zit iemand zomaar aan."

De moeder van Kevin werd maandagnacht rond twee uur wakker van het alarm van de ijssalon. "Op de camerabeelden die ze vervolgens bekeek, zit een kleine vertraging dus de inbreker was al weg toen zij de beelden bekeek", vertelt Kevin. "Ze dacht daarom dat het loos alarm was en ging weer slapen. Toen ik 's ochtends naar de beelden keek, zag ik direct dat de tafels anders stonden. Mijn hartslag zat in mijn keel en ik ben met tranen in mijn ogen naar de zaak gereden om te kijken wat er gebeurd was."

"Glassplinters op straat en in de zaak."

Daar trof Kevin een behoorlijke ravage aan. "Het raam is ingeslagen met een steen waardoor de glassplinters op de straat en in de zaak lagen. De kozijnen zijn kapot. De inbreker is door het raam via een tafel naar binnengekropen, waardoor er wat schade aan de tafels is", vertelt de eigenaar beteuterd.

"Vervolgens heeft hij de kassalade met grof geweld uit de kassa gekregen. Hij heeft nog geprobeerd om deze open te krijgen door de lade te forceren met een schroevendraaier. Maar toen het alarm afging, is hij met de complete lade door het piepkleine gat in het raam gevlucht." Hoeveel geld er in de kassa zat, wil Kevin liever niet delen. "Maar de lade was goed gevuld. Het is na een lange winterperiode eindelijk weer zonnig dus het is hartstikke zuur dat er een inbreker toeslaat", zegt hij.

"Bij cafetaria complete kassa meegenomen."

Niet alleen bij de ijssalon is maandagnacht ingebroken. "Bij Cafetaria 't Smulhoekske een eindje verderop is ook ingebroken. De politie heeft daar dezelfde schoenensporen aangetroffen. Bij de cafetaria is de complete kassa met bekabeling en al meegenomen", vertelt Kevin. De jonge ondernemer baalt extra hard, omdat zijn zaak pas een jaar open is. "Het is bizar en niet te bevatten. We hebben net een jaar gedraaid en nu gebeurt dit. De ijssalon is mijn kindje en daar zit iemand dan zomaar aan." De ijssalon is dinsdag de hele dag dicht geweest. "We moesten het glas opruimen, aangifte doen, de balie herstellen en het raam is nu tijdelijk gemaakt met een houten plank", vertelt hij. De zaak gaat woensdag weer open, maar de zure nasmaak van de inbraak is er niet minder om. "We hebben wel veel tips gekregen, omdat we de beelden op onze sociale media hebben gedeeld. De politie heeft al idee wie de dader is dus we hopen dat hij snel gepakt wordt."