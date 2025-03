Dief vlucht na reanimatie halfnaakt het ziekenhuis uit

Een man is dinsdagmiddag na een diefstal in Oudenbosch compleet doorgeslagen. Hij was vermoedelijk onder invloed van drugs en ging zo door het lint dat hij moest worden gereanimeerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar van daaruit sloeg hij halfnaakt op de vlucht. De man is nog altijd niet gevonden door de politie.

De man zou eerst twee boormachines hebben gestolen bij een bouwmarkt in Oudenbosch. Hij sloeg na de diefstal via enkele daken van schuren op de vlucht, maar werd later alsnog opgepakt door agenten. Vervolgens liep de situatie compleet uit de hand. Niet meer aanspreekbaar

Terwijl de man naar het bureau in Roosendaal werd gebracht probeerde hij met zijn hoofd het raam van de politiewagen te vernielen. “Hierop heeft een collega achterin plaatsgenomen om dit te voorkomen en werd de rit met spoed vervolgd”, schrijft de politie.