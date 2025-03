Winnaar van Kies je Kraker niet meer op Spotify te vinden, dit is waarom

De winnaar van Kies je Kraker 2025 is al een tijdje niet meer te vinden op Spotify, en nu blijkt ook waarom. Het verzoek om het nummer te verwijderen komt uit Zweden. Met het nummer Dikke Pens wonnen C.V. De Kapotte Kachels en René van Rooij de prestigieuze prijs van Omroep Brabant, alleen is het nummer sinds vrijdag al niet meer te beluisteren via Spotify en sinds kort ook niet meer via Apple Music.

Maar door wie is het offline gehaald? Dat was de grote vraag... tot vandaag. De vereniging kreeg namelijk na heel veel bellen en mailen naar Spotify een mailtje terug met antwoorden. En wat blijkt: de claim om het nummer van Spotify te halen komt uit Zweden. En laat dat nu net het land zijn waar het wereldberoemde ABBA vandaan komt. De carnavalsband heeft het nummer gebaseerd op de melodie van 'Take a Chance on Me', een hit van de Zweedse supergroep.

En dat is voor Jop Roeland van de carnavalsband en hun fans op zijn zachtst gezegd, heel vervelend. De telefoon van Jop stond roodgloeiend: "De afgelopen dagen heb ik veel boze ouders aan de lijn gehad omdat hun kinderen het nummer niet meer konden beluisteren. Ook boze voetbalclubs hebben me benaderd omdat ze het nummer nu niet meer met zijn allen in de kleedkamer kunnen draaien. En ook meerdere raden van elf die zich het nummer eigen hadden gemaakt hebben me boos gebeld nu het nummer offline is gehaald."

"Aan de ene kant is dat wel vet", zegt Jop. "Maar aan de andere kant weet ik niet wat we hier in godsnaam mee moeten. We hebben namelijk alles netjes volgens de regels gedaan", vindt Jop. "Misschien moeten we met ABBA om tafel, we moeten er samen uitkomen."

Mag het zomaar?

Kenners op het gebied van auteursrecht weten dat je niet zomaar een nummer mag maken op een bestaande melodie van een andere artiest. Volgens de Auteurswet mag een componist een cover verbieden als diegene vindt dat de goede naam van de maker wordt aangetast of dat het nummer onnodig wordt verminkt, zegt een expert op het gebied van auteursrecht.

Het kan zo zijn dat een artiest wordt ingelicht als een nummer één miljoen streams heeft behaald op Spotify. Dan kunnen ze het even beoordelen. Dikke Pens had een dag voordat het offline werd gehaald net één miljoen streams behaald.

Hoe nu verder?

"Het enige wat wij willen is dat ons nummer weer op Spotify te vinden is", zegt Jop. "We zijn helemaal niet uit op geld, wij willen alleen ons nummer op Spotify. Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen en samen gaan regelen is de vraag. We gaan er in ieder geval alles aan doen om het nummer opnieuw online te kunnen zetten."

Clap Your Pens

Het nummer 'Dikke Pens (Clap Your Pens)' werd door tienduizenden Brabanders gekozen tot dé carnavalshit van 2025. Het lied is, met een vette knipoog, een aanklacht tegen alle influencers die op sociale media alleen maar 'perfecte' foto's delen. Het nummer is ook van Apple Music gehaald, via YouTube is het nog wel te beluisteren.