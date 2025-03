Medewerkster weggestuurd om pestgedrag: rechter tikt ziekenhuis op vingers

Een vrouw die 30 jaar bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg werkte en door het ziekenhuis aan de kant was gezet vanwege pestgedrag, moet weer door het ziekenhuis worden aangenomen. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald.

De vrouw werkte op de KNO-poli (keel-, neus- en oorheelkunde). Volgens het ziekenhuis was een ‘onhoudbare en onwerkbare situatie’ op de poli ontstaan. Het ziekenhuis zou meerdere meldingen hebben gekregen van werknemers dat de vrouw pestgedrag vertoonde.