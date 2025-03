Helmondse clubs spelen zonder scheidsrechter: 'Zal best onwennig zijn'

De Helmondse voetbalclubs SV Brandevoort en SV De Braak spelen volgende week een oefenwedstrijd zónder scheidsrechter. Daarmee willen ze aandacht vragen voor 'meer sportiviteit en gastvrijheid' op het veld. De wedstrijd wordt georganiseerd op een moment nadat de vlam een aantal keer kort na elkaar in de pan sloeg bij wedstrijden van clubs uit Helmond en Mierlo. "Er zijn twee opties: iets of niets doen. Wij kiezen voor iets doen", legt Ad van Ham namens Sportief Helmond uit.

Een scheidsrechter die gewond raakt bij een mishandeling door een supporter van SV De Braak, een speler die de arbiter intimideert bij Mifano uit Mierlo en een team van HVV Helmond dat uit de competitie is gehaald na ongeregeldheden. Na meerdere incidenten hebben SV De Braak en SV Brandevoort een duidelijke boodschap: gedraag je fatsoenlijk binnen en langs de lijnen. De clubs zeggen dat dez incidenten niet de directe aanleiding zijn voor het organiseren van de wedstrijd, het is een initiatief van Sportief Helmond. "Het gaat helaas niet iedere zaterdag en zondag goed op de sportparken", zegt Harry Elzendoorn, voorzitter van SV Brandevoort. "Of je nou speler, toeschouwer of scheidsrechter bent, je wil met een lach het sportpark op maar ook weer af." Door een derby te spelen zonder scheidsrechter hopen de clubs een discussie op gang te brengen. "Er wordt altijd gefoeterd op een scheidsrechter, die kan het nooit goed doen. Supporters en spelers die vanaf de andere kant van het veld roepen dat het geen buitenspel of overtreding is. Voetballers maken iedere wedstrijd fouten, maar daar gaat het nooit over", zegt Elzendoorn.

"Besef wel dat er zonder scheids- en grensrechters geen wedstrijden zijn. Sterker nog, op termijn kan het ervoor zorgen dat het organiseren van een competitie lastig is. Je mag als aanvoerder echt wel iets zeggen, maar doe het netjes. Doe een beetje normaal in en langs het veld." De voorzitter denkt dat een wedstrijd zonder leidsman probleemloos kan verlopen. "Vroeger speelden we op straat ook zonder scheids. Er was weleens discussie, maar we losten het zelf op. Het zal tijdens de derby best onwennig zijn, want wat doe je bijvoorbeeld als je denkt dat het buitenspel is? Zie het als een test hoe goed spelers de spelregels kennen."

"Ik zie mannen die niet afgetraind zijn tekeer gaan alsof ze de finale van de Champions League spelen."