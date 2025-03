Kasteel voor het eerst sinds jaren 50 gerenoveerd: 'Dakpannen waaiden weg'

Kasteel Dussen staat in de steigers. Het laatste kleine onderhoud aan de middeleeuwse burcht werd in de jaren 50 gepleegd, dus is een grondige renovatie hard nodig, merkt Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk. "De dakpannen kwamen naar beneden bij een beetje wind."

Ridders en jonkvrouwen zijn vandaag de dag vervangen door dakdekkers, timmermannen en schilders, die af en aan lopen bij het door een brede slotgracht omringde Kasteel Dussen. "Onderhoud was hard nodig", vertelt Dré van Dinther van Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk in de ontvangsthal. Ondertussen klinkt er luid getimmer en geboor uit het kasteel.

Een timmerman en schilder zijn druk in de weer op Kasteel Dussen (foto: Niek de Bruijn).

In de jaren 50 is er alleen klein onderhoud en schilderwerk uitgevoerd bij het kasteel in Dussen, dat tussen 1954 en 1997 dienst deed als gemeentehuis. Na een grondige inspectie van Monumentenwacht Noord-Brabant, is besloten om onder andere de daken en het houtwerk te restaureren. Het bouwbedrijf uit Schaijk, dat gespecialiseerd is in de restauratie en renovatie van monumentale panden, werd ingeschakeld om het kasteel in ere te herstellen.

Ook de stenen van het kasteel worden hier en daar vervangen (foto: Niek de Bruijn).

"De veiligheid was in het geding", vervolgt Van Dinther, terwijl een bouwvakker met een kruiwagen over de binnenplaats loopt. Doordat de pannen van het dak waaiden, sijpelde het water binnen in het historische pand. Geen pretje voor de bruidsparen, voor wie het kasteel tegenwoordig een geliefde trouwlocatie is. Daarom ligt de focus in de eerste fase van de renovatie op het waterdicht maken van het dak en de torens. De kosten van de eerste fase worden geschat op vijf à zes ton. Er worden zoveel mogelijk oude elementen bewaard tijdens de restauratie, vertelt uitvoerder Jan Rovers al klimmend naar het dak. Daar is één van de dakdekkers, met een sigaretje in zijn mond, bezig om alle dakpannen één voor één weer terug te plaatsen. Die worden alleen vervangen als dat écht nodig blijkt te zijn. "Kleine reparties zijn nog steeds beter dan het geheel vervangen."

Twee bouwhelmen op een muurtje naast de slotgracht van Kasteel Dussen (foto: Niek de Bruijn).

Omdat het trouwseizoen op Kasteel Dussen op 1 mei start, moet de eerste fase van de renovatie voor die tijd afgerond zijn. "Bruidsparen willen helaas geen steigers op de foto", zegt Van Dinther. Het bouwbedrijf ligt op schema. Naar verwachting start de tweede fase van de renovatie van het kasteel over anderhalf à twee jaar. Dan wordt de buitenring aangepakt, waar de daken langs de gracht en de gevels onder vallen. Een grote uitdaging, vindt Rovers, omdat Kasteel Dussen een waterburcht is. Dat is een kasteel dat wordt omgeven door een gracht, waarbij de buitenmuren de belangrijkste verdedigingswerken zijn. Hoeveel geld de renovatie daarvan gaat kosten, durft het bouwbedrijf nog niet in te schatten.

Uitvoerder Jan Rovers van Van Dinther Bouwbedrijf op het dak van Kasteel Dussen (foto: Niek de Bruijn).