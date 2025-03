Vrouw (53) overleden bij ongeluk met tuktuk in Sri Lanka

Een 53-jarige vrouw uit Brabant is overleden in Sri Lanka toen zij in een tuktuk zat die botste met een vrachtwagen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op de hoogte te zijn van het ongeluk na berichtgeving van De Telegraaf.

Waar het slachtoffer precies vandaan komt laat het ministerie in het midden. Het ministerie staat haar nabestaanden bij. Volgens De Telegraaf gebeurde het ongeluk dinsdagavond in Dambulla, een plaatsje in het midden van het land, ten noorden van de grotere stad Kandy. Volgens de nieuwswebsite Lanka Sara botste de tuktuk, een driewieler, dinsdagavond met een vrachtwagen. Twee andere buitenlandse mannen en vrouwen raakten ernstig gewond. De Brabantse overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.