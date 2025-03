Actrice Anouk Maas na traject van twee jaar zwanger: 'Geluk kan niet op'

Actrice Anouk Maas (38) uit Tilburg verwacht haar eerste kindje. Op Instagram vertelt ze openhartig dat ze na een proces van twee jaar eindelijk in blijde verwachting is. "Beste cadeau wat ik ooit heb mogen ontvangen."

Anouk laat weten dat ze in de zomer is uitgerekend en dat het kleintje heel gewenst is. Ze heeft twee jaar geprobeerd zwanger te worden, maar wijdt daar verder niet over uit. Het lijkt er niet op dat de actrice een relatie heeft. "Jij en ik gaan er iets moois van maken samen. Maar nu eerst nog lekker groeien in mijn buik", sluit ze haar bericht af.

De actrice speelt in verschillen tv- en filmproducties zoals de serie Woeste Grond en de film Verliefd op Bali. Ze schitterde ook in musicals als Mamma Mia! The Party en The Sound of Music. Tien jaar geleden vertolkte ze de rol van 'Belle' in de sprookjesmusical 'The Beauty and the Beast'.