Tekort aan jeugdbeschermers zoals Sara: ‘Je kunt echt het verschil maken’

Duizenden kinderen groeien op in onveilige situaties: ze krijgen te maken met huiselijk geweld of zijn het slachtoffer van een complexe scheiding. Jeugdbeschermers zoals Sara (33) in Den Bosch begeleiden dit soort gezinnen en zetten de juiste hulp in. Maar er zijn meer mensen nodig zoals Sara. Wat haar zo aanspreekt in haar werk? “Je kunt als jeugdbeschermer echt het verschil maken”, zegt ze.

Jeugdbeschermers komen in beeld als de kinderrechter oordeelt dat een kind in een onveilige situatie opgroeit. Het kan gaan om ernstige problemen, zoals huiselijk geweld, complexe scheidingen of een ouder die verslaafd is. “Het is aan ons om te helpen weer orde in het gezin te brengen”, legt Sara uit. Ze werkt al ruim acht jaar als jeugdbeschermer in Den Bosch.

Het werk in de jeugd- en kinderbescherming kan volgens haar soms heftig zijn. Niet iedereen houdt het vol. “Natuurlijk is het soms schrijnend. En als je alles voortdurend mee naar huis neemt, kun je het werk ook niet doen.” Beginnende collega's haken daarom soms na een of enkele jaren af, omdat ze het te zwaar vinden. “Het is juist daarom belangrijk dat je als jeugdbeschermer ook goed voor jezelf zorgt, dat heb ik ook moeten leren.”