Boom die atoombom overleefde moet hier vrede, hoop, troost en moed brengen

In Breda is donderdag een wel heel bijzondere boom geplant. Het is de Japanse Ginkgo Biloba, een nazaat van de boom die op 6 augustus 1945 de atoombom in Hiroshima overleefde. Wat hem extra bijzonder maakt. is dat hij als vrijwel enige soort in de wereld sperma produceert voor de voortplanting. "Het is een heel bijzondere en krachtige vredesboom", zegt biologe Rinny Kooi.

De Amerikaanse atoombom op de Japanse stad Hiroshima zorgde in één klap voor 140.000 doden. Mede daardoor kwam er een snel einde aan de Tweede Wereldoorlog. De aanval was allesvernietigend, maar tot veler verbazing overleefde de Ginkgo Biloba, oftewel de Japanse Notenboom, de ellende wel. "Het is de enige boomsoort die de atoomaanval doorstaan heeft", vertelt biologe Rinny Kooi. "Boven de grond was alles kapot, maar daaronder kwamen de wortels en zaden van de voorouders van de boom weer tot leven. Het is die enorme kracht die de boom zo belangrijk maakt."

De Ginkgo Biloba oftewel Japanse Notenboom na de atoombomaanval in Hiroshima (foto: Green Legacy Hiroshima).

Rinny Kooi staat met een schop in de hand naast een kleine kuil en een hoopje zand in de Willem Merkxtuin, een stiltegebied in het hartje van Breda. Ze is ambassadrice van Green Legacy Hiroshima, een organisatie die de zaadjes van de Ginkgo Biloba over heel de wereld brengt. Voordat het kleine boompje de grond in gaat, heeft ze nog een belangrijke boodschap.

"Deze boom wordt overal aangeplant omdat iedereen moet weten dat een atoombom nooit meer gebruikt mag worden", zegt de biologe. "Als ik naar het nieuws luister en hoor dat men weer nadenkt over het inzetten van kernwapens, is dat echt verschrikkelijk! Ik vind dat echt heel erg. Alsjeblieft niet! De Ginkgo Biloba is daarom ook een vredesboom geworden."

Green Legacy Hiroshima werd in 2011 opgericht en deelt wereldwijd de dubbele boodschap van waarschuwing en hoop die de unieke overlevende bomen van Hiroshima vertegenwoordigen. Daarbij worden enerzijds de gevaren van massavernietigingswapens en met name kernwapens herinnerd en anderzijds het heilige karakter van de mensheid en de veerkracht van de natuur. Momenteel groeien er zaden en zaailingen van de door atoombommen getroffen bomen in 40 landen.

Het is een boodschap die Cedric Bousche van de Bomen Raad Breda erg aanspreekt. Hij regelde daarom dat de nazaat van de Hiroshimaboom nu ook in zijn stad aanwezig is. "Er werd na het bombardement in 1945 tegen de toch al verwarde mensen in Hiroshima gezegd dat er de komende 75 jaar niets zou groeien", vertelt hij. "Maar in het voorjaar van 1946 kon de boom weer uitlopen en kwam er weer blad aan."

"De Ginkgo Biloba heeft levend sperma dat kan zwemmen."