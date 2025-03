Lentekriebels bestaan echt en dit doen ze met je

De lente is donderdag officieel begonnen: bloesems bloeien, dieren (en mensen) ontwaken uit hun winterslaap, lammetjes worden geboren en de lentekriebels zijn er weer. Maar hoe werken die kriebels eigenlijk? We vragen het neuropsycholoog Chantal van den Berg.

Lav Lukac Geschreven door

"Het is te vergelijken met koeien die voor het eerst weer de wei in mogen. Ze zijn dolblij dat ze eindelijk uit hun donkere stal mogen en weer naar buiten kunnen", vertelde Chantal donderdag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Zo werkt het bij ons ook. We zijn de winter en herfst, waarin we veel binnen zitten en het donker en koud is, beu. Nu hoor je geluiden van vogels, je ziet bloesem aan de bomen, de zon schijnt, het is warmer en de dagen worden langer. Dat zijn dingen die onze hersens activeren en ons blij maken."

"Deze dag zouden we eigenlijk net als oud en nieuw moeten vieren."

"Lentekriebels bestaan echt en er gebeurt zeker wat in je lichaam. Vandaag is de nacht precies even lang als de dag", legt Chantal uit. Daarmee bedoelt ze dat de zon iets langer dan twaalf uur per dag aan de hemel staat. Momenteel komt de zon om ongeveer half zeven op en iets voor zeven uur 's avonds gaat zij weer onder. "Dat doet iets met ons lichaam, we zijn meer verbonden met de natuur dan we eigenlijk denken. Dus als dit soort dingen in de natuur gebeuren dan merken wij het ook. Bijvoorbeeld aan onze 'serotoninevooraad'. Dat is een gelukshormoon dat je gemoedstoestand en zelfvertrouwen verbetert."

Antidepressiva Niet alleen serotonine, maar ook endorfine en cafeïne worden gestimuleerd als je lekker op het terras in de zon zit. De stoffen laten onrust verdwijnen en zorgen ervoor dat je vrolijker wordt. De combinatie van zonlicht en deze stoffen werkt zelfs als een soort medicijn tegen depressie, een antidepressivum.

Je kunt het zelf herkennen zegt Chantal: "Waarschijnlijk heb je meer energie en motivatie om dingen te doen. Deze dag zouden we eigenlijk net als oud en nieuw moeten vieren." Lenteweer

Het is stralend mooi weer op deze eerste officiële lentedag. En de jas kan ook vrijdag nog aan de kapstok blijven. Dan komt de temperatuur uit op 21, misschien zelfs 22 graden in Brabant, met flink wat zonneschijn.