Bestelbus flink beschadigd na ongeluk op A67, ook pech op de A59

De chauffeur van een bestelbus liep donderdagochtend een hoofdwond op bij een botsing met een vrachtwagen op de A67 bij Someren. Volgens een automobilist die achter de man reed, heeft hij geluk gehad omdat het heel anders had kunnen aflopen. Automobilisten tussen Asten en Helmond hadden flinke vertraging door het ongeluk.

"De chauffeur van de bestelbus liep een hoofdwond op die flink bloedde", zegt een vrouw die achter hem reed. "Hij heeft geluk gehad. De ambulance was er snel en heeft hem verder behandeld."

De bestelbus was door de botsing met een vrachtwagen flink ingedeukt.

De bestelbus is door een bergingsbedrijf naar de vluchtstrook gesleept. De linkerrijstrook was even afgesloten door het ongeluk, maar werd na de werkzaamheden die tot half elf duurden weer vrijgegeven.

De vertraging op de A67 liep rond tien uur op tot een half uur. Automobilisten konden vanaf knooppunt Zaarderheiken omrijden via de A73 en A2.