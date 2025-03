Vertraging op A67 en A59 door ongeluk en kapotte vrachtwagen

Automobilisten op de A67 tussen Asten en Helmond hebben een half uur vertraging door een ongeluk tussen een bestelbus en een vrachtwagen bij Someren. Op de A59 hebben automobilisten die vanaf Drunen-West richting Den Bosch rijden ook een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen ter hoogte van 's Hertogenbosch-West.

De chauffeur van de bestelbus raakte niet gewond bij het ongeluk op A67 en heeft daarmee een engeltje op zijn schouder gehad. De bestelbus en de auto zaten flink in elkaar na de botsing.

De bestelbus op de A67 is door een bergingsbedrijf naar de vluchtstrook gesleept. De linkerrijstrook die eerder afgesloten was, is daardoor weer vrijgegeven.

De vertraging op de A67 loopt rond tien uur op tot een half uur. Automobilisten kunnen vanaf knooppunt Zaarderheiken omrijden via de A73 en A2. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot half elf duurt om de bestelbus helemaal weg te halen.

Kapotte vrachtwagen A59

Op de A59 bij 's Hertogenbosch-West staat een vrachtwagen met een kapotte versnellingsbak. Vanaf Drunen-West sluit je aan in de file richting Den Bosch. De vertraging loopt op tot een half uur.