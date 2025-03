Fem van Empel kampt met mentale problemen en stopt tijdelijk met veldrijden

Fem van Empel heeft besloten om tijdelijk te stoppen met het rijden van wedstrijden. De 22-jarige wereldkampioene veldrijden uit Den Dungen kampt met mentale problemen en heeft een pauze nodig. "Ik ga me focussen op mijn herstel met als doel sterker terug te komen."

In een statement van haar ploeg Team Visma | Lease a Bike laat Fem weten dat jarenlang koersen op hoog niveau gevolgen heeft gehad voor haar mentale welzijn. "De afgelopen jaren heb ik een ongelooflijke reis gemaakt, met drie wereld- en Europese titels op het hoogste niveau in het veldrijden. Dit heeft veel toewijding en dagelijkse inzet gevraagd."

"Op dit moment sta ik voor een aantal uitdagingen. Na overleg met het team hebben we besloten dat een pauze van het koersen de beste zet is voor mijn mentale gezondheid en welzijn.”

Haar team geeft de Brabantse alle tijd en ruimte om te herstellen. "We stellen haar gezondheid voorop voordat ze terugkeert in de competitie. We blijven haar in dit proces steunen en wensen haar een spoedig herstel."