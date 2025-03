Ambitieuze Luuk wil nu voor Heroes scoren: 'Alleen ambitie is niet genoeg'

Met zeven nederlagen in de eerste acht competitiewedstrijden begon Heroes Den Bosch dramatisch aan het nieuwe seizoen. De Bossche basketballers wisten het tij te keren en strijden dit weekend om de eerste prijs van het seizoen: de landelijke beker. Heroes-speler Luuk van Bree (29) uit Helmond weet hoe het is om prijzen te pakken. “De ambitie van deze club spreekt me aan, maar met alleen ambitie win je geen wedstrijden.”

Heroes Den Bosch staat vrijdagavond in Den Haag in de halve finale van de TOTO Basketball Cup tegenover Zeeuw& Zeeuw Feyenoord Basketball. Bij winst staat zondag de finale van het bekertoernooi op het programma. “Dit concept is interessant. Als je verliest, lig je er direct uit. De beker is voor ons de kortste weg naar een prijs, daar doe je het als speler voor.”

Luuk weet waar hij over praat, want in de vier jaar dat hij hiervoor basketbalde bij ZZ Leiden Basketball pakte hij onder andere een beker, drie Nederlandse titels en twee kampioenschappen in de BNXT League, de gezamenlijke competitie met België. “Ik kwam naar Den Bosch omdat de club de ambitie heeft om de beste club van Nederland te zijn. De verwachtingen van de buitenwereld zijn altijd hooggespannen, maar die druk legt de club zichzelf ook op.”

Met een huidige zesde plaats en een plek bij de laatste vier in de beker wil de getogen Helmonder meedoen om twee prijzen. “Onze start was heel teleurstellend. Met nieuwe en jonge spelers weet je dat het wisselvallig kan zijn, maar dit hadden we niet verwacht. Wel zagen we bij iedereen de drive en er was een onderlinge chemie. Het harde werken zorgt voor resultaten. Een goede flow is belangrijk omdat de belangrijkste periode van het seizoen er nog aankomt.”

Het bevalt de 2.03 meter lange Luuk goed bij de club waar hij jarenlang in de jeugdopleiding speelde. “Het algemene niveau is toegenomen, al zullen de Nederlandse team nog een paar jaar nodig hebben om aan te haken bij de Belgische. Met Heroes Den Bosch draaien we mee in de subtop en we zullen stappen moeten blijven zetten. Op het gebied van budget, maar ook door bijvoorbeeld een spelersgroep langer bij elkaar te houden. In de toekomst willen we ook mee gaan doen om de titel in de BNXT League.”

Als fullprof is basketbal zijn prioriteit. Dat hij ooit nog zijn boterham gaat verdienen in het buitenland, sluit de in Den Bosch woonachtige international niet uit. “Ik heb tijdens mijn opleiding in Spanje gespeeld en meerdere jaren bij een universiteitsteam in Amerika. Er was toen wel de ambitie om een nieuwe stap naar een buitenlandse club te maken, maar ik liep een ernstige achillespeesblessure op.”