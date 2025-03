Meer kans op natuurbranden: 'Iedereen nodig als ogen en oren'

De lente is begonnen, er is geen vuiltje aan de lucht en het is deze dagen heerlijk warm in onze provincie. Maar dat betekent ook dat een fikkie in het bos sneller ontstaat. De brandweer vraagt mensen daarom extra alert te zijn, want de kans op natuurbranden neemt weer toe.

Lav Lukac Geschreven door

Het is al een tijdje droog. Een natuurbrand kan zich dan snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Vorig jaar zijn er relatief weinig natuurbranden geweest, om precies te zijn zestien in heel Brabant. "Dat kwam omdat het een heel nat jaar was", zegt een woordvoerder van de brandweer.

In 2024 was het nat, dus een stuk minder brand (afbeelding: NIPV).

In 2023 moest de brandweer veel vaker uitrukken. Wel tachtig keer woedde toen een natuurbrand in Brabant. En ook dit jaar zijn de voortekenen niet goed: er zijn in de winter al zeven natuurbranden geweest.

In 2023 waren er maar liefst 80 natuurbranden (afbeelding: NIPV).

Nu extra op letten

Het is fijn dat er weinig branden in de natuur waren in 2024, maar door de vele regen is het verstandig om dit jaar juist goed op te letten, waarschuwt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV): "Doordat het zo nat was, is de begroeiing in de natuur extra hard gegroeid. Denk aan mos, hoge grassen, struiken enzovoort. Als we dit jaar droge perioden krijgen, gaat die begroeiing dood en kan het dus meer gaan branden."

In Brabant komen relatief veel natuurbranden voor (afbeelding: NIPV).

Dit kun je doen

Daarom vraagt de brandweer mensen nu om extra alert te zijn. Zeventig procent van de natuurbranden is namelijk het gevolg van menselijk gedrag. Gooi, uiteraard, geen sigaretten in het bos en gooi plastic en glas ook altijd in de prullenbak, is daarom het advies. Glas weerkaatst de zon waardoor brand kan ontstaan. En ook barbecueën in de natuur vindt de brandweer geen goed idee.

Buiten onze provincie, op de Utrechtse Heuvelrug, geldt de komende maanden een rookverbod om te voorkomen dat er in het gebied natuurbranden uitbreken. Zo'n maatregel is in onze provincie nog niet aan de orde. "Wel hebben we iedereen nodig als onze ogen en oren", zegt de brandweer. "Want iemand die over een weide wandelt of in het bos op een mountainbike rijdt, heeft het sneller dan wij in de gaten wanneer er iets rookt. Twijfel in zo'n geval niet en bel 112."