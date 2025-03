Mogelijk strafbare feiten gepleegd door Co-Med, zaak overgedragen aan OM

De inmiddels failliet verklaarde huisartsenketen Co-Med heeft mogelijk strafbare feiten gepleegd, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder heeft de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

De NZa is in 2022 een toezichtsonderzoek gestart. Hieruit concludeert de NZa dat er regels zijn overtreden die in het strafrecht behandeld moeten worden. Zo is geconstateerd 'dat er extra consulten per dag zijn gedeclareerd'. De waakhond spreekt ook van 'een patroon van het declareren van lange consulten waar een kort consult heeft plaatsgevonden'.