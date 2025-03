'Alles op alles' voor de waterkwaliteit, overheden aan de bak

De provincie en de Brabantse waterschappen komen met maatregelen die de waterkwaliteit moeten verbeteren. Daarmee hopen ze dichter bij de doelen die Europa in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt, te komen. Volgens de KRW moet de waterkwaliteit in 2027 helemaal in orde zijn. Is dat niet het geval dan kan dat (financiële) gevolgen voor Brabant hebben.

In feite komt de KRW erop neer dat overheden ervoor zorgen dat er voldoende en schoon water is. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van richtlijn is het 'one out, all out'-principe. Dat houdt in dat de waterkwaliteit pas goed is, als aan álle eisen is voldaan. Momenteel is dat in Brabant nergens het geval. En daarmee zijn we dus out. Probleemstoffen

Om hier verbetering in te brengen, hebben de provincie en de waterschappen de afgelopen tijd een pakket met extra maatregelen opgesteld. Dit pakket heet de 'KRW-impuls'. Zo willen de overheden bijvoorbeeld maatregelen nemen tegen bestrijdingsmiddelen, mest en andere probleemstoffen in het water, zaken die daar niet in thuishoren.

De Kaderrichtlijn Water In 2000 hebben Europese landen afspraken gemaakt over de waterkwaliteit in de Kaderrichtlijn Water. Dit zijn de belangrijkste punten uit de KRW: Er mag niet meer water worden opgepompt dan dat erbij komt.

De waterkwaliteit mag niet achteruitgaan, dit heet het verslechteringsverbod.

Bestaande verontreiniging moet ongedaan worden gemaakt.

Het plant- en dierleven moet worden hersteld. Ook hiervoor geldt een verslechteringsverbod.

Opsporen en zuiveren

Op veel plekken zit er momenteel teveel nitraat uit mest in het grondwater. Ook zitten er bij 16 van de 37 grondwatervoorzieningen bestrijdingsmiddelen in het water. Daarnaast worden geneesmiddelen, PFAS en industriële stoffen ook veel aangetroffen.

Die probleemstoffen moeten uit het water gehaald worden. Daarom willen de waterschappen hun waterzuiveringsinstallaties verbeteren en uitbreiden. Om de toestroom van slechte stoffen te verminderen, moet er ook meer controle en handhaving komen. Daarbij komt er extra aandacht voor het opsporen en aanpakken van bronnen van vervuiling.