Dit stukje Brabant behoorde 150 jaar lang toe aan geen enkel land

Het is een postzegel op de kaart van Brabant. Niet veel groter dan pakweg vijftig bij vijftig meter. Dit stukje grasland ligt vlak bij Ulicoten en was eeuwenlang in het bezit van een boer. In 1830 komt België, dat dan behoort tot Nederland, in opstand. Na felle gevechten wordt in 1843 besloten de grenzen tussen beide landen opnieuw in te tekenen, maar over juist dit stukje blijven afspraken uit. Tot 1995 is het stateloos en krijgt het tijdens deze periode de meer dan treffende naam: Niemandsland. En grond van dit unieke lapje Brabant is een vermogen waard, zo blijkt als die in kleine zakjes wordt verkocht.

Luide stemmen klinken in 1991 op het doorgaans zo stille Niemandsland. Grondeigenaar Jan Smeekens steekt een spade in de grond terwijl zijn buren, het gezin Van den Brandt, aandachtig meekijken. Ook voorzitter Ad Jacobs van Heemkundekring Amalia van Solms (Baarle-Nassau-Hertog) is van de partij. Want hier wordt het bruin/zwarte goud gewonnen dat zijn club maar wat graag in klinkende munt wil omzetten. Een paar dagen eerder is de werkgroep Ulicoten van de heemkundekring bijeengekomen. Hoe kunnen we onze club nog meer onder de aandacht brengen tijdens de komende jaarmarkt in het dorp? Fons Willemsen komt met een idee op de proppen. "Er werd contact opgenomen met de ongekroonde koning. Jan Smeekens vond het ook een leuk idee en gaf zijn medewerking. Zand uit zijn koninkrijk werd geëxporteerd naar Nederland", staat in de nieuwsbrief van de heemkundekring uit dat jaar.

Niemandszand

Jan Smeekens schept een flinke bak vol en draagt die over aan Ad Jacobs. Dan is het de beurt aan de leden van Amalia van Solms. Ze vullen liefst 317 zakjes, allemaal voorzien van een uniek nummer. En dat is niet voor niks, want er is ook nog een loterij aan verbonden. Welke prijzen te winnen zijn, weet Antoon van Tuijl niet meer. Hij was toen al verbonden aan de heemkundekring, maar zat niet in de werkgroep. "De zakjes Niemandszand kosten een gulden (ongeveer 45 eurocent) per stuk. Hoeveel we er precies hebben verkocht, weet ik ook niet meer. De opbrengst is naar de heemkundekring gegaan. Maar we hebben nog een paar zakjes over."

Niemandsland De term Niemandsland is niet alleen bedoeld voor het stukje Brabant dat ruim 150 jaar stateloos was. Niemandsland wordt ook gebruikt om het gebied aan te geven dat ligt tussen de frontlinies van twee legers die tegen elkaar vechten. Ook het stukje grond dat ligt tussen de grensposten van het ene en het andere land wordt zo genoemd.

De overgebleven zakjes Niemandszand zijn uniek. Want in 1995 werd Niemandsland Belgisch grondgebied, ondanks dat het in zijn geheel is omgeven door Nederlands grondgebied. Het is toegevoegd aan Baarle-Hertog en daarmee eindigde de periode dat het stateloos was. Of zakjes Niemandszand daarmee ook onbetaalbaar zijn geworden en wellicht een goede investering, is de vraag. Het is natuurlijk maar wat de gek ervoor geeft.

Een zakje Niemandszand (foto: Antoon van Tuijl).

Niemandsland heeft in zijn stateloze jaren overigens een enorme aantrekkingskracht gehad. Zo heeft de Fermisbank, een bank waar mensen anoniem een rekening konden openen, volgens National Geographic ooit het plan gehad om hier een vestiging te openen. Want als je je geld wilt verbergen, is een plek waar geen land het voor het zeggen heeft natuurlijk perfect. Maar daarvan is het nooit gekomen. "In 1991 hebben twee zendamateurs in Niemandsland een internationale radio-uitzending gemaakt. Tja, het is en blijft natuurlijk Baarle. Daar zijn de gekste dingen mogelijk", lacht Van Tuijl.

Zendamateurs maken een internationale radio-uitzending in Niemandsland (foto: Heemkundekring Amalia van Solms).

De dorpen Baarle-Nassau en het Belgische Baarle-Hertog zijn namelijk innig met elkaar verbonden. De grenzen lopen er kriskras door elkaar en daar is bijna geen touw aan vast te knopen. Dat maakt het dan ook net iets minder gek dat Niemandsland, dat wordt omgeven door de gemeente Baarle-Nassau, nu gemeente Baarle-Hertog is.