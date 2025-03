Gemeente in gesprek met Tiktokker Saskia om pijpen zonder condoom

Voormalig sekswerkers van escortbureau Deepest Secrets hebben zich gemeld bij de gemeente Moerdijk omdat ze hun klanten moesten pijpen zonder condoom. Het bedrijf adverteert daar ook mee op de website. Moerdijk gaat daarom in gesprek met de eigenaresse, de bekende TikTokker Saskia.

"In onze regels staat dat het verboden is om in advertenties voor een seksbedrijf onveilige seks aan te bieden", zegt een woordvoerster van de gemeente. "We gaan hier volgende week over in gesprek met de exploitant. Als het bedrijf inderdaad in strijd met de regels handelt, treden we handhavend op."

Deepest Secrets kwam in opspraak na een aflevering van het programma BOOS van Tim Hofman en een artikel van het AD. Daarin klaagden de sekswerkers niet alleen over moeten pijpen zonder condoom, maar ook over het niet mogen weigeren van klanten of seksuele handelingen.