Ouder echtpaar botst in parkeergarage op andere auto, hek en betonnen zuil

Een ouder echtpaar heeft donderdagmiddag een ongeluk gehad in een parkeergarage in Deurne. Het stel reed met de auto de garage in en raakte een hekwerk en een geparkeerde auto. Ze kwamen tot stilstand tegen een betonnen zuil.

Hulpdiensten hebben de twee uit de auto gehaald. Ze zijn met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Er is schade aan de auto van het echtpaar en aan de geparkeerde auto. Het is niet bekend hoe het ongeluk gebeurde.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

