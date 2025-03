Amjad en Jordi zijn allebei aan het vasten, anders maar toch ook weer niet

Even iets eten, bijvoorbeeld op weg naar huis of naar het werk. Het zit er even niet zomaar in voor Amjad (21) en Jordi (32). Ze zijn allebei aan het vasten op dit moment. Maar er is een belangrijk verschil: Amjad is moslim en Jordi is katholiek. Toch hebben ze meer gemeen dan ze zelf misschien dachten.

Voor Amjad is het ramadan en dat betekent dat ook voor hem de vastentijd is aangebroken. Ramadan is dit jaar begonnen op vrijdag 28 februari en duurt tot zaterdag 29 maart. Op verzoek van Omroep Brabant is Amjad naar de Sint Catharinakerk in Eindhoven gekomen voor een ontmoeting met Jordi. Eenmaal binnen kijkt hij met grote interesse rond. “Dit is de eerste keer dat ik hier ben”, zegt Amjad. "Natuurlijk ben ik een moslim, dus deze kerk is niet mijn gebedshuis. Maar het is wel heel mooi hier, qua architectuur en ontwerp. Het is echt bijzonder." Hoewel Amjad niet als een katholiek vast, is hij goed bekend met de regels van de katholieke vastentijd. Hij weet ze zelfs uit zijn hoofd op te sommen. "Netjes”, zegt Jordi. Voor hem is de kerk bekend terrein. Hij is katholiek en is ook aan het vasten op dit moment.

"Geld aan goede doelen bijvoorbeeld, maar je kunt ook goede daden doen.”

Voor Jordi is de vastentijd op woensdag 5 maart begonnen en eindigt deze op zaterdag 19 april. "Wij mogen als katholieken tijdens het vasten maar één grote maaltijd eten, naast twee hele kleine maaltijden die samen niet groter mogen zijn dan een grote maaltijd”, legt hij uit. Vasten betekent voor katholieken bovendien dat ze bewust afzien van bepaald eten of andere dingen. Traditioneel gezien is dat bijvoorbeeld vlees, dus eet Jordi nu geen vlees. "Daarnaast moeten we bidden en ligt de nadruk op de aalmoes", legt hij uit. "De aalmoes kan van alles zijn. Geld aan goede doelen geven bijvoorbeeld, maar je kunt ook goede daden verrichten.”

Op de vraag of Jordi weet hoe de ramadan werkt, knikt hij bevestigend. “Direct na zonsondergang mag je eten of drinken - die maaltijd heet de iftar - maar de rest van de dag niet. Ik weet ook dat gebed en het lezen van de Koran een belangrijke rol spelen tijdens de ramadan.” Dat klopt, beaamt Amjad met een glimlach. “Een belangrijk doel van de ramadan is zelfreflectie. Je probeert beter gedisciplineerd te zijn en krijgt zo beter controle over je begeerte.” Maar hoe reageren niet-moslims nou eigenlijk op zijn beslissing om te vasten? “Er zijn altijd de clichés”, lacht Amjad. “Zoals: ‘Drink je dan ook geen water?’ Nou ja, nee. Maar in het algemeen kennen de Nederlanders de ramadan goed. Het is niet meer een grote verrassing voor mensen, zoals vroeger, is mijn ervaring.” Gelukkig zijn er voor Amjad genoeg plekken in Nederland waar íedereen de ramadan maar al te goed begrijpt. Jordi en Amjad verlaten de kerk om samen zo'n plek te bezoeken: de Mevlana Moskee in Eindhoven. Voor Jordi is het pas de derde keer in een moskee. “Dit is echt indrukwekkend”, zegt hij terwijl hij om zich heen kijkt.

De ramadan is onderdeel van Amjads identiteit. Dat betekent niet dat hij nooit moeite met het vasten heeft. “Uiteindelijk combineer je het vasten ook met je werk en studie. Dat betekent dat er collega's of andere studenten zijn die gewoon naast je zitten te eten. Voor mij is dat natuurlijk geen probleem, maar dat kan het soms moeilijker maken.” Is de ramadan daarom zwaarder dan het katholieke vasten? Niet volgens Jordi. “Het is anders, maar niet per se zwaarder, denk ik. Het punt is dat we allebei minder eten, alleen doen katholieken dat meestal overdag met maar één maaltijd. Je bepaalt als katholiek vervolgens zelf of je ook nog 's avonds kleinere maaltijden wilt eten."

"Het niet eten van vlees; daar heb je discipline voor nodig."

Amjad denkt daar toch anders over. “Ik heb wel het gevoel dat het níet eten van vlees net wat makkelijker is dan overdag helemaal niets eten.” Toch erkennen beiden dat ze misschien wel wat van elkaars vasten kunnen leren. Zo zou Jordi de grote maaltijd wel eens pas na zonsondergang willen nuttigen: "Gewoon om te kijken hoe dat bevalt." Voor Amjad is het niet eten van bepaalde gerechten juist fascinerend. “Het niet eten van vlees bijvoorbeeld. Daarvoor heb je ook discipline nodig. Dat vind ik wel een hele interessante invalshoek van het vasten."