Honderden liters diesel stromen uit vrachtwagen na botsing

Een vrachtwagen is donderdagmiddag honderden liters diesel verloren aan de Polluxstraat op Industrieterrein Vossenberg in Tilburg. De vrachtwagenchauffeur kwam uit het laaddok van een bedrijf en reed met de dieseltank tegen de rand van het dok. Een kraantje van de tank brak af en de liters diesel stroomden uit de tank.

Net niet in sloot

De chauffeur heeft direct na het ongeluk zijn vrachtwagen in de berm gezet. De brandweer kwam met spoed op het ongeluk af en heeft de overgebleven diesel overgepompt in de tank van een andere vrachtwagen. De diesel kwam net niet in een sloot terecht die naast het bedrijf ligt.

De berm moet naar verwachting worden afgegraven om milieuvervuiling te voorkomen. De weg is afgesloten.